Президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили введение паспортов вакцинации от коронавируса. Так называемые "зеленые паспорта" позволят возобновить путешествия между странами.

Об этом сообщил Офис президента, пишет РБК-Украина.Обе страны заинтересованы во взаимном признании сертификатов о прививках от коронавируса."Зеленые паспорта открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", - отметил Зеленский.Нетаньяху согласился, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.