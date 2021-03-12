Правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами. Мера вступит в силу с 17 марта.

Об этом сообщает Delfi, пишет РБК-Украина.



Но до 6 апреля, пока на территории страны действует чрезвычайное положение, будет действовать запрет на поездки без уважительной причины.



В эти сроки не смогут въезжать в Латвию граждане из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев.



Перевозчик должен будет проверять, предоставил ли человек подтверждение цели посещения страны. Также документ необходимо будет предъявить по требованию полиции или Государственной пограничной службы.