Американский художник и графический дизайнер Майк Винкельманн, работающий под псевдонимом Beeple, продал на аукционе Christie's свою цифровую картину под названием "Каждый день: первые 5000 дней".

Картина продана как невзаимозаменяемый токен (NFT). Это новый тип цифровых активов, который гарантирует оригинальность предмета и право собственности его владельца. Каждый NFT-токен является уникальным - его невозможно подделать. Для известного аукционного дома это стало первым случаем продажи цифрового искусства. Картину приобрели за 69,35 миллиона долларов, что делает ее самым дорогим проданным с аукциона объектом в виде NFT-токена.



Об этом сообщает CNBC, пишет ТСН.



В 2007 году Винкельман решил публиковать новое произведение каждый день до конца своей жизни и не пропустил ни одного дня. Первые пять тысяч работ он собрал в один коллаж, который и получил название "Первые 5000 дней". Стартовая цена работы Beeple составляла 100 долларов.



После продажи коллажа за 69,35 миллиона долларов Винкельман вошел в тройку самых дорогих современных художников.