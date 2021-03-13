Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Независимости, 17, ул. Сумская, 45, 47, 49 до 20:00 13.03.21 г.ул. Сумская, 74, 80, 80-а, 82, 82-а, 84/2, 86 до 20:00 13.03.21 г.ул. Металлиста, 10 (стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный , 47/19 (п. №3, стояк) до 20:00 13.03.21 г.; ул. Валентиновская, 23-б (п. №3, стояк) до 17:00 13.03.21 г.ул. Большая Панасовская (ч/с), пер. Коровченковский (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с) до 20:00 13.03.21 г.