Ранее глава Харьковской облгосадминистрации заявила, что у работников харьковских театров средняя зарплата превышает 16 тысяч гривен.

Харьковские театральные актеры раскритиковали слова главы ХОГА Айны Тимчук, которая, комментируя четырехкратное сокращение финансирования сферы культуры искусств рассказала, что средняя зарплата в харьковских театрах составляет более 16 тысяч гривен.Сотрудники театров отмечают, что согласно тарифной сетке, даже с учетом надбавки за академичность и выслугу лет получается 8913 гривен."Но в театре работают не только артисты, бутафоры, декораторы и так далее. И многие не входят в творческий состав и не получают 30% за академичность", - пишут актеры.Напомним, что ранее в Харьковском областном сократили финансирование культурной сферы региона. Из 207 миллионов гривен, областные власти выделили лишь 54 миллиона.Единственными, кто выступил за защиту харьковских театров стали депутаты фракции Светличной. Во время выступления с трибуны они раскритиковали отсутствие полноценной поддержки работников учреждений культуры, которые из-за карантина лишились большей части посетителей и оказались в ситуации фактически отсутствующего финансирования."Я возмущена отношениям областной власти к работникам культуры. В то время, когда Президент Зеленский говорит о том, что признание культуры является для Украины шагом вперед к современному миру, когда одним из главных приоритетов государственной политики является создание, сохранение и защита украинского культурного пространства, мы собственными руками разрушаем его на территории нашей области», - подчеркнула во время сессии областного совета депутат Блока Светличной Наталья Плотник.В ответ на слова Айны Тимчук актеры запустили флешмоб "Де 16 тисяч?"