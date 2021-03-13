Ранее глава Харьковской облгосадминистрации заявила, что у работников харьковских театров средняя зарплата превышает 16 тысяч гривен.Харьковские театральные актеры раскритиковали слова главы ХОГА Айны Тимчук, которая, комментируя четырехкратное сокращение финансирования сферы культуры искусств рассказала, что средняя зарплата в харьковских театрах составляет более 16 тысяч гривен.
Сотрудники театров отмечают, что согласно тарифной сетке, даже с учетом надбавки за академичность и выслугу лет получается 8913 гривен.
"Но в театре работают не только артисты, бутафоры, декораторы и так далее. И многие не входят в творческий состав и не получают 30% за академичность", - пишут актеры.
Напомним, что ранее в Харьковском областном сократили финансирование культурной сферы региона. Из 207 миллионов гривен, областные власти выделили лишь 54 миллиона.
Единственными, кто выступил за защиту харьковских театров стали депутаты фракции Светличной. Во время выступления с трибуны они раскритиковали отсутствие полноценной поддержки работников учреждений культуры, которые из-за карантина лишились большей части посетителей и оказались в ситуации фактически отсутствующего финансирования.
"Я возмущена отношениям областной власти к работникам культуры. В то время, когда Президент Зеленский говорит о том, что признание культуры является для Украины шагом вперед к современному миру, когда одним из главных приоритетов государственной политики является создание, сохранение и защита украинского культурного пространства, мы собственными руками разрушаем его на территории нашей области», - подчеркнула во время сессии областного совета депутат Блока Светличной Наталья Плотник.
В ответ на слова Айны Тимчук актеры запустили флешмоб "Де 16 тисяч?"