Ранее глава областной администрации заявила, что харьковские работники культуры много зарабатывают.

Харьковские работники театров продолжают протестовать против руководства Харьковской областной администрации в лице Айны Тимчук, которая, комментируя четырехкратное сокращение финансирования сферы культуры искусств рассказала, что средняя зарплата в харьковских театрах составляет более 16 тысяч гривен.По словам работников культуры, даже с различными надбавками и десятом лет стажа их зарплаты не достигают и десяти тысяч, а часто и семи.Кроме того на главу ХОГА написали жалобу языковому омбудсмену из-за нарушения главой области языкового законодательства.«Госпожа Тимчук обязана в публичном и служебном пространстве разговаривать исключительно на государственном языке. Особенно в пограничном Харькове», - отмечает автор письма Юлия Петриченко.