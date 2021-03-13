В Харькове продолжается война против вредных выбросов предприятия.Депутат городской фракции Блока Светличной Дмитрий Булах призвал харьковчан прийти на судебное заседание Апелляционного административного суда, где 15 марта в 14:00 состоится рассмотрение иска экологической инспекции о запрете на работу предприятия.
«Всем, кого это волнует и кто постоянно чувствует эти выбросы - приходите. Это категорически важно!», - подчеркнул Булах.
Напомним, что ранее в ответ на требование депутатов фракции Блока Светличной «Разом!», в Харьковском городском совете собрали заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Харькова о работе Коксового завода.
В ходе заседания участники обратились к государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности с просьбой остановить работу Харьковского коксового завода «Новомет».