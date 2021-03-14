Об отключениях предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Клочковская, 156-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 14.03.21 г.пр. Юбилейный, 68 (п. №5), ул. Валентиновская, 24 (п. №3) до 20:00 14.03.21 г.; ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк) до 17:00 15.03.21 г.; ул. Валентиновская, 23-б (п. №3, стояк) до 17:00 14.03.21 г.ул. Пермская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.пер. Подольский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.ул. Ильинская, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.