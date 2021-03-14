События Ремарки: Урезанное финансирование культуры, провал голосования по скринингу онкозаболеваний и добыча газа в черте города Анна Почапская 10:03 153 Подробности рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Читайте также Сколько еще ждать бесплатных счетчиков Слобожанская таможня увеличила поступления в госбюджет В части домов Харькова временно отключили воду БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Сколько еще ждать бесплатных счетчиков События 11:01 Лента новостей Сколько еще ждать бесплатных счетчиков 11:01 Ремарки: Урезанное финансирование культуры, провал голосования по скринингу онкозаболеваний и добыча газа в черте города 10:03 Слобожанская таможня увеличила поступления в госбюджет 09:32 В части домов Харькова временно отключили воду 09:17 За сутки в Харьковской области от COVID-19 скончались семеро людей 09:13 Депутат Блока Светличной призывает харьковчан прийти на суд против Коксохима 13.03.2021 Война работников харьковских театров против Тимчук: к делу подключили обмудсмена 13.03.2021