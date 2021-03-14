Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Как сообщает анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, в больницах Харькова возникла критическая ситуация с заполненностью реанимационных отделений и нехваткой мест с подачей кислорода.По словам медика, всему виной безразличие местных властей.«На него в Харькове опять все чиновники положили, несмотря на то, что COVID лезет из всех щелей. Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат где есть хотя бы хоть текущий кислород.Дорогой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом Вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же оно? Как бы уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес», - написал Корсунов на своей странице в Facebook.Напомним, что ранее Харьковская область стала одной из худших в стране по борьбе с COVID-19. В частности, в регионе сумели подготовить лишь одну бригаду для проведения вакцинации, в то время как у лидера по этому показателю, Донецкой области - 17 бригад и лидерство по количеству вакцинированных.Кроме того, область оказалась в лидерах по неосвоенным средствам на медицину - 671 миллион гривен, которые власти не смогли распределить по необходимым программам.