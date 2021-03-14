Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей и событий за 8 - 14 марта.Под Харьковом перевернулся микроавтобус: один человек погиб
ДТП произошло на трассе у села Каменка. Микроавтобус Renault слетел с трассы и перевернулся в кювет.
Светличная поддерживает комплекс мер для решения тарифных вопросов
Народный депутат поддержала проведение внеочередного заседания Верховной Рады для комплексного решения тарифных вопросов.
Под Харьковом на время расследования закрыли детсад
На время эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции у воспитанников яслей-сада №3 в поселке Слобожанском Чугуевского района учреждение прекратило работу.
Харьковские штангисты завоевали медали и установили рекорды на Кубке Украины
Харьковские спортсмены получили 10 медалей и установили рекорды на Кубке Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который прошел в Луцке.
Служебная халатность главы городского КП нанесла ущерб бюджету в 16 миллионов
Следователи Харькова сообщили о подозрении в служебной халатности директору коммунального предприятия.
Саботаж инициатив Зеленского: в Харьковской области оставили почти без финансирования инфраструктуру и сферу культуры
Во время пленарного заседания IV сессии Харьковского областного совета депутаты значительно урезали бюджет на социальную инфраструктуру и культуру региона
Харьковские водители обвиняют ХОГА в саботаже тендера на перевозки
Несмотря на победу в конкурсе, в областной администрации не подписывают контракт с перевозчиком.
Найдено тело девочки, которую разыскивали харьковские волонтеры
В Херсонской области полицейские устанавливают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой.
Работники театров поймали главу области Айну Тимчук на лжи
Ранее глава Харьковской облгосадминистрации заявила, что у работников харьковских театров средняя зарплата превышает 16 тысяч гривен.
В Харьковских больницах критическая ситуация - мест и кислорода почти нет
Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции.