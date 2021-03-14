Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей и событий за 8 - 14 марта.

Саботаж инициатив Зеленского: в Харьковской области оставили почти без финансирования инфраструктуру и сферу культуры

ДТП произошло на трассе у села Каменка. Микроавтобус Renault слетел с трассы и перевернулся в кювет.Народный депутат поддержала проведение внеочередного заседания Верховной Рады для комплексного решения тарифных вопросов.На время эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции у воспитанников яслей-сада №3 в поселке Слобожанском Чугуевского района учреждение прекратило работу.Харьковские спортсмены получили 10 медалей и установили рекорды на Кубке Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который прошел в Луцке.Следователи Харькова сообщили о подозрении в служебной халатности директору коммунального предприятия.Во время пленарного заседания IV сессии Харьковского областного совета депутаты значительно урезали бюджет на социальную инфраструктуру и культуру регионаНесмотря на победу в конкурсе, в областной администрации не подписывают контракт с перевозчиком.В Херсонской области полицейские устанавливают лицо, причастное к убийству 7-летней Марии Борисовой.Ранее глава Харьковской облгосадминистрации заявила, что у работников харьковских театров средняя зарплата превышает 16 тысяч гривен.Отделения харьковских больниц практически переполнены больными с тяжелой формой коронавирусной инфекции.