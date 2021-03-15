В Харькове, 15 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



спуск Куликовский (ул. Революции), 7, ул. Алчевских (Артема), 20/22 до 20:00 15.03.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 11 (п. №1) до 20:00 15.03.21 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №3, стояк) до 17:00 15.03.21 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №3, стояк) до 20:00 15.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 63 (п. №2) до 20:00 15.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 156-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.03.21 г.



