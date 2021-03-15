В с. Бабаи, пер. Офицерский 8, горела кухня в частном доме.

Как сообщили спасатели вызов поступил 13 марта, на ликвидацию пожара были направлены два отделения. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит кухня частного домовладения на площади 15 м. кв. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. На тушение был подан пожарный ствол от автоцистерны.



Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро локализован в 12:46 и ликвидирован в 13:35.



Вероятная причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.