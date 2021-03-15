Во время пожара в 12-ти этажке на улице Владислава Зубенко,17 пожарными спасены 82-летняя женщина, еще 10 человек эвакуированы.

Как сообщили спасатели вызов поступил 15 марта в 6:13.



К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения службы спасения.



По прибытию спасателей стало известно, что в квартире на двенадцатом этаже в кухне и коридоре горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. В задымленной комнате находилась хозяйка дома, женщина 1939 года. Спасатели немедленно вынесли ее на свежий воздух и оказали первую помощь. Затем ее осмотрели врачи скорой и госпитализировали во 2-ю больницу Харькова. Кроме того из дома спасателями было эвакуировано 10 человек.



Локализация пожара произошла в 06:35, а полная ее ликвидация - в 07:33.



Причина пожара устанавливается.