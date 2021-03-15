От осложнений, вызванных коронавирусом умер заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова на своей странице в социальной сети.



"Дмитрий Борисович Пеньков умер от осложнений, вызванных COVID-19", - рассказала Наталья Попова.



По данным директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, Дмитрий Пеньков заразился коронавирусом в феврале.



"Дмитрий Борисович продолжительное время не работал, у него было хроническое заболевание. Потом вышел на работу. Коронавирусом заболел в феврале и умер от осложнений", - рассказал Павел Нартов "Суспільному".



Директор инфекционки также уточнил, что с больными коронавирусом Дмитрий Пеньков не работал.