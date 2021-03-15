Харьковский телеграм-канал пошутил над обещанной украинским журналистом сенсацией, которая произойдет 15 марта.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, что 15 марта станет для страны тяжелым днем, потому что в этот день будет обнародована очень важная информация, которая сделает этот день водоразделом для общества."Сегодня 15 марта. По народному календарю этот праздник называется Гордонник или Гордонов день????По народным приметам, сегодня нас ждут «тяжелые испытания», все, кому надо знать, узнают. Этот день обычно становится своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше об этом говорить нельзя... Ещё нельзя сегодня включать критическое мышление, а телевизоры, наоборот, можно и нужно, потому как Гордонов день.С праздником!", - написали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".