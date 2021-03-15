Михаил Добкин, который ранее заявил о своем желании баллотироваться на пост мэра Харькова, рассказал о своей оценке ситуации с кандидатами.

"У нас на сегодняшний момент в Харькове кто имеет вес? Есть бывший губернатор Юлия Светличная. Она провела свою именную фракцию и в областной совет (Блок Юлии Светличной - ред.), и в городской. До этого она стала народным депутатом с очень большим отрывом, фактически разорвав Слугу Народа.Я не знаю, пойдет она или нет, она не объявляла. У меня с ней никогда не было даже личной встречи, я не знаю о ее планах. Но если она объявит о том, что она идет, я буду серьезно думать о том, что это соперник", - заявил Добкин.Также, политик поделился своим мнением, что Игорь Терехов, по слухам, является кандидатурой Арсена Авакова. Однако в министерстве могут и передумать."На сегодняшний момент есть команда Авакова. Кого она выдвенет? Пока, говорят, Терехова. Но может они на него посмотрят и решат, что этого не нужно делать и выдвинут кого-то другого".