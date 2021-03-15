Актёр харьковского театра музыкальной комедии возмущён, что на театры выделили 50 миллионов гривен, а на новую стелу с флагом - 21 миллион гривен.

Харьковские работники театров продолжают протестовать против руководства Харьковской областной администрации в лице Айны Тимчук и депутатов областного совета, которые сократили финансирование областой культуры в четыре раза.Один из актеров театра музыкальной комедии записал видео с критикой в адрес властей. Он сравнил финансирование культуры и искусства Харьковской области с выделением средств на установку стеллы, которая обойдется бюджету лишь в два раза меньше, чем все театры и музеи региона.По его мнению, если театры закроют из-за отсутствия финансирования, то эта стела никому не будет нужна, так как интеллигенция исчезнет.Напомним, что ранее депутаты Харьковского областного совета сократили с 200 миллионов до 50 финансирование сферы культуры в регионе. Позже, комментируя такое решение, Айна Тимчук заявила, что зарплата работников театров в Харькове составляет 16,5 тысячи гривен, чем вызвала волну недовольства в свой адрес.