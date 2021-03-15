Великий пост 2021 начинается после масленичной недели с 15 марта и будет длиться до самой Пасхи. Самыми строгими у православных верующих считается первая и последняя неделя.

Об этом пишет mk.



В первую неделю верующие могут употреблять воду, хлеб и овощи. А вот в остальные недели пост не такой строгий - запреты касаются пищи животного происхождения, но есть и исключения. Блюда из рыбы можно себе позволить на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А вот на Лазареву субботу (24 апреля) можно порадовать себя икрой.



Первая неделя поста называется Федорова. В эту седьмицу ограничения касаются не только физической, но и духовной сферы. Неделя считается самой тяжелой, так как организму непросто перестроиться на новый режим и соблазн нарушить табу очень велик.



Под строгим запретом с 15 по 21 марта любые продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, рыба.



15 марта, которое называется "чистый понедельник", следует совсем воздержаться от пищи и пить только воду.



Во вторник первой недели разрешается черный хлеб и вода.



В среду позволено есть фрукты, овощи и другие продукты неживотного происхождения, но без термической обработки.



В четверг снова можно пить только пить воду.



В пятницу разрешены сырые продукты, а в субботу и воскресенье - теплые блюда с растительным маслом.





