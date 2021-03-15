Ученица харьковской школы №54 получила травму. Школьными дверями девочке зажало пальцы, из-за чего образовался перелом.

Об этом пишет "Суспільне".



Камеры видеонаблюдения, установленные в школе, запечатлели, как девочке дверями зажало палец. Отмечается, что администрация школы скорую ребенку не вызвала – ограничились лишь звонком матери. Женщина отвезла дочь в больницу сама, и медики диагностировали открытый перелом среднего пальца.



Девочке сделали операцию, и раз в два дня школьница ездит в больницу на перевязки.



По словам врачей, перелом будет срастаться 3-4 недели. Около двух недель будет заживать рана. Из-за травмы девочка будет находиться около месяца дома.



По факту случившегося мать девочки написала заявление в полицию. Информацию уже проверяют правоохранители.



В свою очередь, руководство школы вины учебного заведения в случившемся не видит. По словам директора, двери в школе простояли около 60 лет, и это первый случай, когда из-за них пострадал ребенок. Кроме того, директор учебного заведения отметил, что школьная медсестра оказала девочке первую помощь. В управлении образования Новобаварского района также назвали случившееся несчастным случаем.











