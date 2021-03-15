Водитель ехавший по трассе Чугуев - Меловое не справился с управлением грузовика и попал в ДТП.

Об этом сообщается в постановлении Купянского районного суда Харьковской области.



По информации суда, около 21:40 29 января 2021 года обвиняемый за рулем автомобиля КамАЗ ехал по автодороге Чугуев — Меловое. В районе 69 км трассы водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль и прицеп перевернулись. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.



Суд признал водителя виновным в нарушении ст.124 КУоАП и оштрафовал его на 340 гривен. Он также должен заплатить 454 гривен судебного сбора.