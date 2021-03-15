Ночью с 14 на 15 марта в Харьковской области группа лиц совершила нападение на работников Валковского отделения экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Медики в ожидании вызова находились на территории пункта в поселке Майское. В результате нападения врачи получили телесные повреждения.



В полиции начали проверку по факту происшествия.