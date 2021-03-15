Не блинами едиными. Вареники – еще одно традиционное блюдо на Масленицу. А чтобы они удались на славу, получились красивыми и вкусными, необходимо правильно выбрать кастрюлю, в которой вы будете их варить.

Чтобы вареники или пельмени не слиплись и сохранили красивую форму, их нужно отваривать в большом объеме воды. В среднем на 15 пельмешек или 10 вареников нужен один литр жидкости. Следовательно, кастрюля для этих блюд должна быть объемной. Вместительность зависит от количества порций.По форме предпочтительнее широкая и невысокая кастрюля, так как вареники и пельмени в процессе варки всплывают на поверхность. Можно даже взять емкость с низкими бортами, в которой диаметр дна меньше верхнего диаметра. Например, вок или сотейник.При выборе посуды обратите внимание на материал корпуса и покрытие. Посуда из листового алюминия идеально подходит для варки вареников и пельменей в воде или бульоне. В такой кастрюле вода закипает очень быстро, а тесто не прилипает к стенкам и дну. Литой алюминий без покрытия больше подходит для жарки, так как является пористым.Кастрюля из нержавеющей стали тоже хорошо справляется с задачей. Правда, вода закипает немного дольше, чем в алюминиевой, если нет теплоаккумулирующего дна. Важно: добавлять соль в нержавейку можно только в кипящую жидкость, иначе на стали появляются пятна.Антипригарные сотейники использовать можно – к гладкой поверхности ничего не прилипнет. Но не забывайте о бережном отношении, пользуйтесь ложками и шумовками из силикона или пластика.Эмалированная кастрюля для варки пельменей и вареников не подходит, так как тесто с высокой долей вероятности прилипнет к эмали. Если другого варианта нет, наливайте побольше воды.Чугунные казаны и кастрюли без покрытия не предназначены для варки и длительного контакта с водой. Но если это эмалированный чугун или есть антипригарное защитное покрытие, можно варить.Жаровня. Чтобы не вылавливать вареники из воды – выбирайте кастрюлю с удобным сливом, дополненным перфорацией. В этом случае достаточно слить жидкость, а готовые вареники останутся в посуде. Можно сразу добавить масло.Для большой порции подойдет специальная кастрюля для макарон с перфорированной вставкой. Как только наступит момент готовности, внутреннюю корзину одним движением извлекают, дают стечь воде, пересыпают вареники в посуду для заправки маслом или раскладывают по тарелкам.Теперь о крышке. Как правило, она нужна только для ускорения закипания воды. В процессе варки кастрюлю лучше не накрывать, чтобы исключить сбегание пены.