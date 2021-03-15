Реанимации харьковских больниц переполнены пациентами с коронавирусом, мест с кислородом почти не осталось.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Корсунов, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО)."Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полны по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Очень плохо, что все больше тяжелобольных молодых людей. На сегодня в реанимации областной инфекционной клинической больницы - трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в детской - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет. А мы Масленицу праздновать, когда красная зона надвигается со скоростью реактивного самолета! Хочу, чтобы все понимали, что эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих. Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела", - написал Корсунов.Отметим, за прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 374 человек, из них 330 - жители Харьковского района (262 - жители города Харькова). Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего с начала пандемии по области зарегистрировано 90164 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 79696 больных выздоровели, 1721- умер.Напомним, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков. По данным директора "инфекционки" Павла Нартова, Дмитрий Пеньков заразился коронавирусом в феврале.