Всекитайское собрание народных представителей рассмотрело новый свод правил, по которым рестораны введут должность куратора. Это человек, который будет убеждать посетителей отказываться от чрезмерных заказов еды и её расточительства.

Об этом сообщают СИНЬХУА Новости.Человек, на которого будет возложена эта ответственность, будет напоминать посетителям ресторанов о недопустимости заказа блюд сверх меры и необходимости упаковывать остатки еды.Проект обяжет поставщиков услуг в сфере общественного питания продавать посетителям, пришедшим в одиночку или вдвоем, популярные блюда меньшими порциями.В нем также говорится, что ресторанам-нарушителям данных правил будет вынесено предупреждение или даже выписан штраф в размере до 10 тыс. юаней, то есть примерно 1 537 долл. США.Согласно оценкам, ежегодно на обеденных столах ресторанов в китайских городах остается 17-18 млн тонн еды, которой бы хватило, чтобы накормить 30-50 млн человек. Чтобы «обуздать» это социальное явление, китайское правительство запустило общенациональную кампанию «Чистые тарелки».Напомним, ранее сообщалось о том, что туристы из России притворялись в Израиле нищими, чтобы получить бесплатную еду.