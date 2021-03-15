«Учись! Накапливай! Зарабатывай!» – на Харьковщине стартовала Всемирная неделя финансовых знаний. Студентов, школьников и их родителей приглашают повысить свою финансовую осведомленность, приняв участие в тематических воркшопах, мастер-классах, соревнованиях и конкурсах.

Школьники встретятся с бизнесменами

Чем заинтересовать детей

Никто не учил управлять собственными средствами

Финансовая грамотность – это не география

Всемирная неделя денег (Global Money Week) – ежегодная международная информационная кампания, включающая мероприятия на финансовую тему для детей и молодежи. Официальная тема недели в 2021 году – «Берегите себя, берегите свои деньги!».– Это неделя, когда одновременно в 170 странах мира проходит множество мероприятий, уроков, лекций, воркшопов, мастер-классов, соревнований и конкурсов для повышения финансовой осведомленности молодого поколения. В нынешнем году Украина в восьмой раз будет участвовать в Global Money Week. В прошлом году кампанию не проводили из-за карантина, – сообщила «Вечернему Харькову» руководящий партнер службы файндрейзинга и коммуникационных связей ОО «Деловой клуб «Партнер», глава общественной организации «Родительское движение Харьковщины» Марина Хоша.Официальным координатором мероприятий Всемирной недели денег в нашей стране является Национальный банк Украины.– Нацбанк разработал целую программу мероприятий, но от нее можно отступать. И каждая область добавляет в предложенный перечень что-то свое, – рассказывает Марина Хоша. – В частности, «Родительское движение Харьковщины», которое поддерживает кампанию, будет проводить в режиме онлайн интерактивные мероприятия. Например, виртуальное посещение Музея денег НБУ. Также у нас запланированы «живые» встречи школьников с представителями бизнеса. В частности, предприниматели из IT-кластера, а также руководители одного из харьковских издательств поделятся с ребятами своим опытом, историей построения бизнеса. Также запланированы встречи с представителями банка – я веду переговоры о посещении Школы финансовой грамотности и экскурсии для детей в одно из отделений. Группа из 10–15 человек и сопровождающий, все в масках – не думаю, что мы нарушим карантинные ограничения. Кроме того, со школьниками встретятся представители вузов, в которых есть экономические специальности. В частности, преподаватели и аспиранты моего родного Каразинского банковского института проведут тренинг «Успешный финансист», а также расскажут о написании грантовых проектов.Тематика мероприятий разрабатывается таким образом, чтобы заинтересовать детей.– Придумываем темы, которые будут любопытны для детворы – например, социальное школьное предпринимательство. Буквально со школьной скамьи ребенок может запустить свой стартап, что-то производить, продавать, иметь пассивный доход. Будем делать тематические презентации для учеников 5–6 классов. Например, в ходе мероприятия «Дети могут все» ребята узнают об истории появления денег, о том, как формируется семейный бюджет, и так далее, – продолжает Марина Хоша.Фото- и видеоотчеты о проведенных мероприятиях будут отправляться в НБУ.– Можно поделиться впечатлениями о конкурсах, допустим, эссе на тему экономики и финансов, выставках рисунков и парадах селфи с различными купюрами, о мастер-классах по изготовлению разрисованных копилок. Можно делать видеопрезентации творческих работ на финансовую тематику – например, о конкурентоспособности или ипотеке. Это может быть выставка книг на финансовую тематику или флешмоб на тему: «Какую книгу я прочитал о предпринимательстве», – перечисляет Марина Хоша. – Наиболее активные школы попадут в топ-10 Global Money Week.Мероприятия для школьников пройдут по всей Украине с 15 по 21 марта, а для студентов – с 22 по 28 марта. В нашем регионе по инициативе «Родительского движения Харьковщины» на мероприятия приглашают и родителей.Сейчас осведомленности молодежи в финансовых вопросах начали уделять внимание – со следующего года в украинских школах вводится обязательный предмет «Финансовая грамотность и предпринимательство». В некоторых учебных заведениях Харьковской области такой курс уже читается в экспериментальном порядке. В рамках эксперимента Марина Хоша преподает этот предмет в одной из школ.– Я «замахнулась» аж на 205 детей с пятого по десятый классы, – улыбается она. – Работаю с ними по учебникам, которые мы наработали с коллективом Каразинского банковского института. Учебники получили рекомендации МОН и Института модернизации содержания образования.В Украине очень низкий показатель финансовой грамотности населения, и наихудшие результаты зафиксированы именно среди молодого поколения. Большинство граждан никто не учил управлять собственными средствами.– Нам необходимо воспитывать финансово грамотное поколение. Родители не могут дать детям знания, поскольку сами в свое время их не получили. Люди не умеют правильно управлять даже семейным бюджетом – берут кредиты, влезают в долги. Многие не способны принять взвешенное решение, как делать сбережения, на чем можно сэкономить, как распределить личный бюджет, как отложить на отпуск, на страховку, на обучение ребенка. У нас нет не то что финансовой грамотности, понятие финансовой культуры как таковой отсутствует напрочь, – считает Марина Хоша.Новый предмет должен обеспечить школьникам знание основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности. Ученики смогут больше узнать о деньгах, налогах, доходах и расходах, а также научиться элементарному управлению собственным бюджетом.– На базовом уровне нужно научить человека управлять для начала своими финансовыми ресурсами. Для ребенка – это карманные деньги, для студентов – стипендия. Потом человек устраивается на работу, создает семью и возникают первые трудности. Если посмотреть статистику, то огромное количество браков распадается из-за неумения решать финансовые вопросы, – утверждает эксперт.Сейчас остро стоит проблема подготовки учителей, которые могли бы интересно и эффективно донести до детей азы финансовой грамотности.– Нередко можно услышать достаточно обидные для педагогов высказывания, что мол, как человек с нищенской зарплатой может вырастить ребенка с предпринимательским интенсивом? К сожалению, доля правды в этом есть, – признает Марина Хоша. – Безусловно, зарплата педагога должна быть адекватной. Кроме того, учителей необходимо специально готовить, чтобы они могли изложить этот курс интересно и эффективно. Можно привлекать к проведению таких уроков состоявшихся бизнесменов, руководителей успешных проектов – чтобы это было практично, чтобы дети видели, где им могут пригодиться полученные в школе знания. Если же для изложения предмета начнут бездумно посылать учителей географии или истории – толку не будет.