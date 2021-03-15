Сто дней прошло, как на должность председателя Харьковской облгосадминистрации была назначена Айна Тимчук. По мнению экспертов, этого срока достаточно, чтобы продемонстрировать определенный результат и отчитываться о сделанном.

Обычно так и делают вновь назначенные чиновники. Но не в случае с нынешней главой Харьковской области, которая всячески избегает публичных выступлений и общения с общественностью и журналистами. И выводы можно сделать из открытых источников информации и статистики, что и сделали журналисты «Вечерних новостей».Отсутствие коммуникации с жителями области и общественностью, низкий уровень ответственности, спад промышленного производства и уровня средней зарплаты на фоне роста задолженности по зарплатным выплатам, и неутешительная ситуация в медицине. С таким перечнем сомнительных достижений отмечает нынешняя губернатор Харьковщины Айна Тимучук сто дней со дня своего назначения на должность.Неудивительно, что чиновница лично не отчитывается о проделанной работе, как обычно это делают чиновники подобного ранга. Но оценку качества ее управления областью дают опытные политики.«Отсутствует управление. Я не могу оценить того, чего нет. Где вы увидели управления? Нет встреч с людьми, нет стратегии, нет алгоритма действий. Она сама не может назвать, что она сделала. Показатели Харьковской области очень плохие. Индекс промышленной продукции падает. Средняя заработная плата не растет. А задолженность по заработной плате - уже почти пол миллиарда гривен. Такого никогда не было», - отмечает Игорь Райнин.Харьковщина сейчас имеет чуть ли не худшие показатели по эффективности борьбы с пандемией коронавируса. Область оказалась в лидерах по объему неосвоенных средств на медицину - 671 миллион гривен, которые власть не смогла разделить на необходимые направления. Кроме того, областное руководство подготовило лишь одну бригаду для проведения вакцинации в регионе, в то время, как, например, в Донецкой области 17 таких бригад и лидерство по количеству вакцинированных.