Минздрав Украины направил Всемирной организации здравоохранения сообщение о выявленной мутации вируса. По результатам сообщения ВОЗ организует сегодня телеконференцию.

Об этом в понедельник, 15 марта, Корреспондент.net рассказал источник в Минздраве.Как рассказали в МОЗ, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины в материале, отобранном у пациентов из Ивано-Франковска обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, содержащий как мутации характерные для британского варианта, так и мутации, которые ранее не выявлялись.По мнению специалистов Института, комбинация этих мутаций может объяснять смену клинической картины заболеваемости в области, которая характеризуется увеличением тяжелых больных.По их сообщению, участок, кодирующий S-протеин, очень подвергается мутации, и новая обнаруженная в Украине мутации не является неожиданностью. Однако, это открытие может представлять интерес с эпидемиологической точки зрения.Напомним, в начале марта в Ивано-Франковской области были выявлены два случая британского штамма коронавируса.Также сообщалось, что при секвенировании образцов материала от больных из Ивано-Франковска выявили мутацию, аналогичную британскому, бразильскому и южноафриканскому штаммам.