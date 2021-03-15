Харьковчане просят отремонтировать пешеходную дорогу на улице Пожарского - на отрезке от ул.Библика (института им.Подгорного) до пр.Александровского.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Просьба отремонтировать тротуар и дорогу на улице Пожарского на отрезке от ул.Библика (института им.Подгорного) до пр.Александровского. В дождливую погоду здесь грязь и лужи по колено, которые невозможно обойти. Кроме того, на этом участке находится пункт слива канализации, и огромные грузовики-ассенизаторы только продолжают разбивать дорогу. А она могла бы стать хорошей транспортной развязкой, соединяющей ул.Библика и пр.Александровский", - сказано в тексте петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.