В Харькове 261 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 15 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 61 113 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 90 164 случая заболевания COVID-19, 8 747 человек находятся под медицинским наблюдением, 79 696 пациентов выздоровели, 1 721 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 марта в Украине зафиксировано 6 792 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 467 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 433 человека умерли, 1 226 007 - выздоровели.