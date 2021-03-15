Областные власти сначала урезали финансирование харьковским театрам, а потом обвинила их сотрудников в высокой зарплате.

В Харькове продолжает развиваться скандал в связи с решением областного совета урезать финансирование театрам области, после чего глава областной администрации Айна Тимчук усугубила ситуацию, заявив, что работники культуры зарабатывают 16,5 тысяч гривен в месяц. Хотя реальная зарплата либо вдвое ниже, либо вообще не выплачивается.«Стыдно выйти туда, протянуть руку и сказать "дайте нам нашу зарплату". Мы, честно говоря, выбирали людей в областной совет для чего? Чтоб они заботились о тех, кто их выбрал», - рассказал директор Харьковского академического театра имени Пушкина Сергей Бычко.По словам актеров, на сегодняшний день и так есть задержки по выплате зарплаты. В последний раз они получали неполный аванс еще вначале февраля.«На мой взгляд, ситуация недопустима. Мы такие же люди, как и все. У нас есть семьи, обязанности. И если у нас не будет театра, кто мы тогда вообще? За наш счет перераспределять бюджет. Это как-то бесчеловечно», - отметила балетмейстер театра Наталья Федина.Подробности в сюжете телеканала "р1".