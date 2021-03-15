В прошлом году потребление газа населением Украины сократилось на 14% и составило 8,2 млрд кубометров против 9,5 млрд кубометров годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности со ссылкой на данные НКРЭКУ.Отмечается, что сокращение потребления на 1,3 млрд кубометров означает, что около 220 млн долларов не потрачено на закупку газа.Всего в 2020 году потреблено 24 млрд кубометров газа, что на 6% меньше, чем в 2019 году (25,4 млрд кубометров).При этом потребление газа в промышленности уменьшилось на 4% до 7,8 млрд кубометров (с 8,1 млрд кубометров).В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн кубометров - до 7,6 млрд кубометров.Отметим, в этом году использование газа значительно выросло из-за холодной зимы. В течение 16 дней в феврале ежедневно использовалось более 100 миллионов кубометров газа. Всего за месяц - почти 3 млрд кубометров - это рекорд за восемь лет.