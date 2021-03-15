Приход весны для большинства прекрасных дам – повод заглянуть в гардероб и поныть на тему «нечего надеть». Не исключено, что больше века назад так же капризничали в сельских хатах, заглядывая в сундуки, наши землячки. Впрочем, на рубеже ХIХ–ХХ веков проблем с гардеробом было куда меньше: верхняя одежда служила крестьянкам десятилетиями, а об обуви можно было забыть почти на полгода – в теплое время года в селах ходили босиком.

– К сожалению, народный костюм Слобожанщины мало изучен: постепенное возрождение этнологических исследований на местном уровне началось в Харькове только с конца 1980-х годов, – рассказывает ведущий методист КУ «Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства» Галина Лукьянец.Знаковыми, по ее словам, стали полевые исследования фольклорно-этнографической экспедиции «Муравський шлях», а также издание 2017 года «Наряд украинцев Слобожанщины ХХ века по материалам народного фольклорно-этнографического коллектива «Вербиченька» Нововодолажского дома детского и юношеского творчества». Говорить о существенном прогрессе в этом направлении рано, говорит специалист. Хотя собранные в издании экспонаты позволяют сделать предварительные выводы о типах кроя и отделки элементов одежды на территории Харьковской области, надо признать почти полное отсутствие сохранившихся комплектов костюма и невозможность их точной реконструкции. Тем не менее собранные по крупицам материалы дают определенное понимание, как более ста лет назад одевались слобожанские женщины.– На рубеже ХIХ–ХХ веков традиционный народный костюм жителей сел и небольших городов Слобожанщины был основан на многовековых традициях, при этом подвергался влиянию моды и во многом зависел от состоятельности семьи, – продолжает Галина Лукьянец.– В конце ХIХ века праздничный слобожанский женский костюм состоял из сорочки, юбки и керсетки.Основой женского костюма в селах и городках была сорочка – в основном из конопляного и льняного полотна. Чаще всего полотно изготавливали сами крестьянки: выращивали растения, пряли нитки, ткали. Состоятельные селяне могли себе позволить тонкое и широкое голландское полотно, которое привозили из Турции и Азии.Крой сорочек зависел от ширины крестьянского ткацкого станка. На Слобожанщине ткали полотно шириной 45–50 сантиметров.– Сорочки сшивали из трех полотнищ, так что их ширина всегда была 120–150 см. Такие пропорции сохранялись даже при использовании ткани промышленного производства. Ни изгибов, ни плавных линий в народной одежде не было. Украинская сорочка кроилась исключительно из прямоугольных кусков: изготовление ткани было трудоемким процессом, поэтому изделия изготавливали так, чтобы не оставалось ни одного лоскутка. Шили додильные (цельные по вертикали) сорочки – они считались более праздничными и предназначались для особых случаев: женщины надевали их на свадьбу, в такой одежде женщин хоронили, – рассказывает Галина Лукьянец.– Сорочка с вышитым подолом должна была выглядывать из-под юбки сантиметров на 5–10, – рассказывает Галина Васильевна. – Длина сорочки в разных районах области была разной. Например, в Богодуховском, Валковском, Краснокутском районах носили гораздо более короткие сорочки – примерно до середины голени. А вот в центральной и восточной части Харьковщины костюмы были буквально до пят. Я фиксировала настолько длинные сорочки, что недоумевала, на какой же рост они были рассчитаны. К примеру, я встречала сорочки длиной 144 сантиметра. На самом деле сорочки были до пят, при этом они напускались на талии с помощью пояса или юбки. Кроме того, можно предполагать, что в такие напуски женщины заворачивали младенцев.По словам Галины Лукьянец, в отличие от современных изделий, в прежние времена сорочки на Слобожанщине почти никогда не вышивали спереди. Вышивкой декорировали в основном подол и рукава – части сорочки, не скрытые другими элементами одежды. Снизу сорочка была прикрыта плахтой (позднее юбкой), а верхняя часть – керсеткой, верхней женской одеждой без рукавов. Подол женских сорочек тоже украшала широкая полоса вышивки, так как было принято выпускать их из-под края плахты или юбки «на три пальца».Керсетка была одним из самых известных элементов традиционного женского костюма на Харьковщине. Для нее использовали дорогие фабричные ткани: тонкие шерсть и сукно, плис, бархат, атлас, шелк. В выборе тканей фантазии слобожанских женщин было где разгуляться. Харьковщина активно развивалась как промышленный регион. Кроме того, она находилась на торговых путях, соединявших северные части Российской империи с Азией и Турцией. Так что на ярмарках и в лавках можно было выбрать все, что женской душеньке угодно.Керсетка была дорогим предметом одежды, но крой позволял использовать ее не одно десятилетие. Наряд шили свободным от груди, и женщина могла его носить и в тот период, когда, например, полнела или вынашивала ребенка.– Вещь была не только незаменимой, но и очень красивой, – отмечает Галина Лукьянец. – Нарядно и торжественно выглядели, например, керсетки из хлопчатобумажного, в основном черного, бархата с отливом. – Кроме того, у слобожанских керсеток имелась одна фишка – декорирование выстрочкой. Такая традиция была распространена по всей Украине, но в Харьковской области керсетка с выстрочкой имела невероятную популярность. Выстрочка – это виртуозная работа. Ее делали не вручную, а на швейной машинке в мастерских – это фантастически красиво. Благодаря выстрочке керсетка выглядела дорогой, узоры были фантазийными: мастерицы имели возможность проявить творчество. На Слобожанщине была очень популярна и керсетка с декоративным элементом в виде застежек-зубцов.Керсетки шили на любой вкус: они отличались кроем, длиной, количеством и разнообразием складок. Среди популярных вариантов декора – пуговицы, тесьма «вьюнчик» и плисовые канты, шелковые и парчовые ленты, строчка «вьюнок» (один из очень узнаваемых видов слобожанского декора). На ткань и декор для юпок (не путать с юбками. Юпка – одежда, аналогичная керсетке, но утепленная. – Прим. авт.) тоже не скупились.– Завершенности традиционному костюму придавали головные уборы. Их выбор был обусловлен имущественным положением и социальным статусом, а развитие ярмарочной торговли привело к появлению определенных модных тенденций, – говорит Галина Лукьянец. – На рубеже ХIХ–ХХ веков в качестве будничного головного убора женщины еще носили очипки – подобие стянутой шнурками шапочки. Очипки делали из хлопчатобумажной ткани, и они выполняли в большей степени гигиеническую функцию, а также фиксировали волосы. Волосы были предметом ворожбы и магии, так что за этим очень следили. Считалось недопустимым находиться с непокрытой головой даже в доме. Поверх очипка надевали платок. В начале ХХ века приобрели популярность шерстяные и хлопчатобумажные платки фабричного производства с набивным рисунком. Основой головного убора девушек были венки, цветы, шелковые и парчовые ленты.В теплое время года в селах практически все ходили босиком. Не из экономии на обуви – таковы были традиции.– В холодное время года в будни женщины носили коты – своеобразные тапочки на босу ногу для коротких перебежек по двору или селу, – уточняет специалист. – Во второй половине ХIХ века у женщин вошли в моду «чорнобривці» – двухцветные сапоги из кожи. Снизу «чорнобривці» были коричневыми или черными, а голенища – желтого, красного или зеленого цвета. Такие сапоги шили профессионалы. «Чорнобривці» декорировали строчкой, гвоздиками, набивками. Эдакую красоту использовали только на выход.На слобожанские ярмарки везли из Средиземноморья и Турции дивные украшения, которые приводили в восторг слобожанских кокеток.– Праздничный костюм был невозможен без огромного количества украшений, – замечает Галина Лукьянец. – Слобожанские женщины очень любили коралловые низки, стеклянные бусы из венецианского стекла. Очень популярны были серебряные, позолоченные и, редко, золотые мониста: дукачи, дукачи с бантами. Такие ювелирные украшения имели большую ценность, их передавали из поколения в поколение. Свадебный наряд девушки должен был изобиловать украшениями – считалось важным, чтобы ими были густо покрыты шея и грудь невесты. Если в семье украшений не хватало, их брали в долг. На Слобожанщине было принято носить вместе с дукачами и монистами большое количество декоративных крестов. Иногда исследователи даже определяют по крестам район или определенную традицию – их изготовление было связано с локальной народной культурой. Интересно, что в советское время, после обнищания населения в период Голодомора и Второй мировой войны, когда дорогие украшения обменивали на еду, а традиции оставались, в моду вошли лускавки – стеклянные бусы, напоминавшие елочные игрушки. Их в большом количестве надевали на шею, лускавки создавали иллюзию богатства. Кроме того, были популярны золотые или серебряные колечки, серьги и другие изделия местных ювелиров.