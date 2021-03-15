Приход весны для большинства прекрасных дам – повод заглянуть в гардероб и поныть на тему «нечего надеть». Не исключено, что больше века назад так же капризничали в сельских хатах, заглядывая в сундуки, наши землячки. Впрочем, на рубеже ХIХ–ХХ веков проблем с гардеробом было куда меньше: верхняя одежда служила крестьянкам десятилетиями, а об обуви можно было забыть почти на полгода – в теплое время года в селах ходили босиком.Наряд зависел от состоятельности семьи
– К сожалению, народный костюм Слобожанщины мало изучен: постепенное возрождение этнологических исследований на местном уровне началось в Харькове только с конца 1980-х годов, – рассказывает ведущий методист КУ «Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства» Галина Лукьянец.
Знаковыми, по ее словам, стали полевые исследования фольклорно-этнографической экспедиции «Муравський шлях», а также издание 2017 года «Наряд украинцев Слобожанщины ХХ века по материалам народного фольклорно-этнографического коллектива «Вербиченька» Нововодолажского дома детского и юношеского творчества». Говорить о существенном прогрессе в этом направлении рано, говорит специалист. Хотя собранные в издании экспонаты позволяют сделать предварительные выводы о типах кроя и отделки элементов одежды на территории Харьковской области, надо признать почти полное отсутствие сохранившихся комплектов костюма и невозможность их точной реконструкции. Тем не менее собранные по крупицам материалы дают определенное понимание, как более ста лет назад одевались слобожанские женщины.
– На рубеже ХIХ–ХХ веков традиционный народный костюм жителей сел и небольших городов Слобожанщины был основан на многовековых традициях, при этом подвергался влиянию моды и во многом зависел от состоятельности семьи, – продолжает Галина Лукьянец.– В конце ХIХ века праздничный слобожанский женский костюм состоял из сорочки, юбки и керсетки.
Чтобы не оставалось ни одного лоскутка
Основой женского костюма в селах и городках была сорочка – в основном из конопляного и льняного полотна. Чаще всего полотно изготавливали сами крестьянки: выращивали растения, пряли нитки, ткали. Состоятельные селяне могли себе позволить тонкое и широкое голландское полотно, которое привозили из Турции и Азии.
Крой сорочек зависел от ширины крестьянского ткацкого станка. На Слобожанщине ткали полотно шириной 45–50 сантиметров.
– Сорочки сшивали из трех полотнищ, так что их ширина всегда была 120–150 см. Такие пропорции сохранялись даже при использовании ткани промышленного производства. Ни изгибов, ни плавных линий в народной одежде не было. Украинская сорочка кроилась исключительно из прямоугольных кусков: изготовление ткани было трудоемким процессом, поэтому изделия изготавливали так, чтобы не оставалось ни одного лоскутка. Шили додильные (цельные по вертикали) сорочки – они считались более праздничными и предназначались для особых случаев: женщины надевали их на свадьбу, в такой одежде женщин хоронили, – рассказывает Галина Лукьянец.
На груди сорочки не вышивали
– Сорочка с вышитым подолом должна была выглядывать из-под юбки сантиметров на 5–10, – рассказывает Галина Васильевна. – Длина сорочки в разных районах области была разной. Например, в Богодуховском, Валковском, Краснокутском районах носили гораздо более короткие сорочки – примерно до середины голени. А вот в центральной и восточной части Харьковщины костюмы были буквально до пят. Я фиксировала настолько длинные сорочки, что недоумевала, на какой же рост они были рассчитаны. К примеру, я встречала сорочки длиной 144 сантиметра. На самом деле сорочки были до пят, при этом они напускались на талии с помощью пояса или юбки. Кроме того, можно предполагать, что в такие напуски женщины заворачивали младенцев.
По словам Галины Лукьянец, в отличие от современных изделий, в прежние времена сорочки на Слобожанщине почти никогда не вышивали спереди. Вышивкой декорировали в основном подол и рукава – части сорочки, не скрытые другими элементами одежды. Снизу сорочка была прикрыта плахтой (позднее юбкой), а верхняя часть – керсеткой, верхней женской одеждой без рукавов. Подол женских сорочек тоже украшала широкая полоса вышивки, так как было принято выпускать их из-под края плахты или юбки «на три пальца».
Керсетку шили на десятилетия
Керсетка была одним из самых известных элементов традиционного женского костюма на Харьковщине. Для нее использовали дорогие фабричные ткани: тонкие шерсть и сукно, плис, бархат, атлас, шелк. В выборе тканей фантазии слобожанских женщин было где разгуляться. Харьковщина активно развивалась как промышленный регион. Кроме того, она находилась на торговых путях, соединявших северные части Российской империи с Азией и Турцией. Так что на ярмарках и в лавках можно было выбрать все, что женской душеньке угодно.
Керсетка была дорогим предметом одежды, но крой позволял использовать ее не одно десятилетие. Наряд шили свободным от груди, и женщина могла его носить и в тот период, когда, например, полнела или вынашивала ребенка.
– Вещь была не только незаменимой, но и очень красивой, – отмечает Галина Лукьянец. – Нарядно и торжественно выглядели, например, керсетки из хлопчатобумажного, в основном черного, бархата с отливом. – Кроме того, у слобожанских керсеток имелась одна фишка – декорирование выстрочкой. Такая традиция была распространена по всей Украине, но в Харьковской области керсетка с выстрочкой имела невероятную популярность. Выстрочка – это виртуозная работа. Ее делали не вручную, а на швейной машинке в мастерских – это фантастически красиво. Благодаря выстрочке керсетка выглядела дорогой, узоры были фантазийными: мастерицы имели возможность проявить творчество. На Слобожанщине была очень популярна и керсетка с декоративным элементом в виде застежек-зубцов.
Головной убор обязателен
Керсетки шили на любой вкус: они отличались кроем, длиной, количеством и разнообразием складок. Среди популярных вариантов декора – пуговицы, тесьма «вьюнчик» и плисовые канты, шелковые и парчовые ленты, строчка «вьюнок» (один из очень узнаваемых видов слобожанского декора). На ткань и декор для юпок (не путать с юбками. Юпка – одежда, аналогичная керсетке, но утепленная. – Прим. авт.) тоже не скупились.
– Завершенности традиционному костюму придавали головные уборы. Их выбор был обусловлен имущественным положением и социальным статусом, а развитие ярмарочной торговли привело к появлению определенных модных тенденций, – говорит Галина Лукьянец. – На рубеже ХIХ–ХХ веков в качестве будничного головного убора женщины еще носили очипки – подобие стянутой шнурками шапочки. Очипки делали из хлопчатобумажной ткани, и они выполняли в большей степени гигиеническую функцию, а также фиксировали волосы. Волосы были предметом ворожбы и магии, так что за этим очень следили. Считалось недопустимым находиться с непокрытой головой даже в доме. Поверх очипка надевали платок. В начале ХХ века приобрели популярность шерстяные и хлопчатобумажные платки фабричного производства с набивным рисунком. Основой головного убора девушек были венки, цветы, шелковые и парчовые ленты.
У женщин были модны сапоги-чорнобривці
В теплое время года в селах практически все ходили босиком. Не из экономии на обуви – таковы были традиции.
– В холодное время года в будни женщины носили коты – своеобразные тапочки на босу ногу для коротких перебежек по двору или селу, – уточняет специалист. – Во второй половине ХIХ века у женщин вошли в моду «чорнобривці» – двухцветные сапоги из кожи. Снизу «чорнобривці» были коричневыми или черными, а голенища – желтого, красного или зеленого цвета. Такие сапоги шили профессионалы. «Чорнобривці» декорировали строчкой, гвоздиками, набивками. Эдакую красоту использовали только на выход.
На слобожанские ярмарки везли из Средиземноморья и Турции дивные украшения, которые приводили в восторг слобожанских кокеток.
– Праздничный костюм был невозможен без огромного количества украшений, – замечает Галина Лукьянец. – Слобожанские женщины очень любили коралловые низки, стеклянные бусы из венецианского стекла. Очень популярны были серебряные, позолоченные и, редко, золотые мониста: дукачи, дукачи с бантами. Такие ювелирные украшения имели большую ценность, их передавали из поколения в поколение. Свадебный наряд девушки должен был изобиловать украшениями – считалось важным, чтобы ими были густо покрыты шея и грудь невесты. Если в семье украшений не хватало, их брали в долг. На Слобожанщине было принято носить вместе с дукачами и монистами большое количество декоративных крестов. Иногда исследователи даже определяют по крестам район или определенную традицию – их изготовление было связано с локальной народной культурой. Интересно, что в советское время, после обнищания населения в период Голодомора и Второй мировой войны, когда дорогие украшения обменивали на еду, а традиции оставались, в моду вошли лускавки – стеклянные бусы, напоминавшие елочные игрушки. Их в большом количестве надевали на шею, лускавки создавали иллюзию богатства. Кроме того, были популярны золотые или серебряные колечки, серьги и другие изделия местных ювелиров.