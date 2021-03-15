Закон об усилении ответственности за нарушения ПДД за год снизит показатель смертности на дорогах на 10-15%, считают в МВД.

За 2020 год в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на брифинге в понедельник, 15 марта.В министерстве ожидают, что закон об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения за год снизит показатель смертности на дорогах на 10-15%.- Меньше людей будет ездить в нетрезвом состоянии, меньше людей будут превышать скорость и больше людей будут знать, что дорога - это не место для нарушения правил дорожного движения, - подчеркнул Геращенко.