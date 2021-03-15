Сотрудники Богодуховского отдела полиции разыскивают 30-летнего жителя Богодухова Станислава Камышанского.

Как сообщили в полиции, мужчина совершил преступление по ч. 3 ст. 407 УК Украины (самовольно покинул воинскую часть или место службы) и теперь скрывается от военной прокуратуры.Особые приметы: рост 175-180 см, спортивное телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темные.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Станислава Камышанского, просят сообщить по телефонам:либо на спецлинию полиции по номеру