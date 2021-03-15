В Украине по состоянию на 15 марта расширили "оранжевую" зону карантина, добавив к ней Черниговскую область. В "красной" зоне остаются четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.Отмечается, что в "красной" зоне эпидемиологической опасности остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области."Оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов, среди которых город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.В желтой области остаются такие области: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская.