Богодуховский отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Валерия Ольховского, 1972 года рождения.

Как сообщили в полиции, в феврале 2011 года мужчина ушел из дома в с. Щербаки Богодуховского района и исчез.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см, лицо овальное, волосы черные, короткие, брови черные, глаза голубые, нос средний, спинка носа широкая, искривленная в правый бок, губы тонкие, уши большие, подбородок прямой. Особые приметы: страдает эпилепсией.Если вам известна какая-то информация о пропавшем мужчине, пожалуйста, сообщите по телефонам: