Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Весенний ручеёк на Классическом переулке скоро рискует стать стремительной «Темзой» с провалом. Прямо напротив Мариинской гимназии номер 6. Нет никакой надежды на то, что наши коммунальщики научатся трубы заделывать нормально и ямы на дорогах латать. Не спасёт даже высокая зарплата, если вдруг нашёлся бы такой мэр, который по настоящему озаботился бы проблемами ЖКХ. Как говорил бессмертный классик «разруха в головах»! Так и живем...», сказано в подписи к выложенному видео.