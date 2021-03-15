В Харьковской области предупредили три попытки доставки запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



Так, в государственном учреждении "Покровская исправительная колония (№17)" при осмотре посылки, поступившей осужденному 1975 года рождения, в одежде нашли два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, похожем на наркотическое.



В государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№25)" при осмотре посылки в крышке от крема для обуви обнаружили вещество серо-зеленого цвета, похожее на наркотическое.



В государственном учреждении "Харьковский следственный изолятор" в передаче в продуктах питания нашли белое порошкообразное вещество.



По всем случаям проводится проверка.