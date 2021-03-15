Пожар тушили около трех часов на территории частного домовладения улице Проектной в Харькове. 

Как сообщили спасатели, вызов поступил в воскресенье, 14 марта, в 13:54.

Горела крыша, комнаты, пристройка к жилому дому и мусор. Площадь пожара составила 200 кв. м. В 14:46 пожар был локализован, а в 17:45 — ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харьковской области за прошлую неделю с ОРВИ госпитилизировали почти тысячу человек

События