В Харьковской области по подозрению в ограблении задержали 15-летнего подростка.

Как сообщили в полиции, происшествие зафиксировали 13 марта в 20:36, у одного из магазинов по улице Чумацкой в городе Изюме.



Подросток угрожая применением физической силы, отобрал у 33-летнего мужчины мобильный телефон и 250 гривен. Заявитель также предоставил полицейским приметы правонарушителя. Группа реагирования патрульной полиции Изюмского управления полиции разоблачила в совершении преступления 15-летнего жителя города Изюма. Подросток признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.



Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Следственные действия продолжаются.