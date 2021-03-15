С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 4,9% населения области - 128 384 человека, в том числе 48 839 детей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



В стационары за весь период госпитализированы 6342 человека, из них 1423 (22,4%) детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос на 57,9% за счет взрослого населения.



С 8 по 14 марта с учетом случаев заболеваний COVID-19 в области заболели 9070 человек, из них 3268 (36%) — дети. Показатель заболеваемости остается на уровне прошлой недели. Удельный вес коронавирусной болезни в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет почти 30%.



Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 19,7%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы с 8 по 14 марта- 935 человек, из них 118 детей (12,6%).



Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 63,5%), Волчанском (на 41%), Дергачевском (на 6,8%), Зачепиловском (на 34%), Змиевском (на 24,4%), Красноградском (на 41,7%), Краснокутском (на 26,7%), Купянском (на 4,1%), Лозовском (на 3,7%), Нововодолажском (на 5,3%), Первомайском (на 22,1 %), Печенежском (на 6,3%) районах и городах Купянск (на 17,4%), Лозовая (на 1,4%) и Первомайский (на 19,5%).



С начала эпидемического сезона у 15 человек обнаружили вирусы гриппа типа А.











