События В Харькове пьяный водитель протаранил две машины Вечерний Харьков 21:30 155 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Новгородской. Читайте также В Харьковской области за прошлую неделю с ОРВИ госпитилизировали почти тысячу человек Под Харьковом подросток ограбил мужчину «Мы не смогли промолчать» - депутат Блока Светличной о сокращении финансирования сферы культуры БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области за прошлую неделю с ОРВИ госпитилизировали почти тысячу человек События 22:00 Лента новостей В Харьковской области за прошлую неделю с ОРВИ госпитилизировали почти тысячу человек 22:00 В Харькове пьяный водитель протаранил две машины 21:30 Под Харьковом подросток ограбил мужчину 21:02 «Мы не смогли промолчать» - депутат Блока Светличной о сокращении финансирования сферы культуры 20:31 В Харькове спасатели ликвидировали крупный пожар 20:21 В харьковское СИЗО наркотики передали в пицце 19:15 Астропрогноз на 16–17 марта 2021 г. 19:04