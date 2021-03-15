Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Новгородской.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харьковской области за прошлую неделю с ОРВИ госпитилизировали почти тысячу человек

События