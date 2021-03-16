В Харькове, 16 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Гражданская, 7, ул. Сумская, 26 (п. №2, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 20:00 16.03.21 г.А также:Московский район:ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 18:00 16.03.21 г.Основянский район:ул. Достоевского, 2 (п. №5, стояк), ул. Грозненская, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16.03.21 г.Шевченковский район:пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 16.03.21 г.