Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 16 марта переменная облачность.

Без осадков.



Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.



Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 5 - 10 ° тепла.



По городу: температура воздуха ночью около 0 °, днем 6 - 8 ° тепла.