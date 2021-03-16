В работе сервиса Microsoft Teams случился глобальный сбой. На этой платформе можно создавать общие чаты, проводить рабочие звонки и многое другое. Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключения к сервису.

Об этом сообщает Reuters, пишет РБК-Украина.



Сбой затронул не только Microsoft Teams, но и ряд других служб компании, включая Azure, Microsoft 365 и Dynamics 365. Более 26 тысяч человек сообщили о проблемах.



В компании предположили, что это может быть связано с обновлением системы аутентификации и начали откат сервиса к прежней версии. Позже разработчики заявили, что выявили точную причину проблем, но не назвали ее. Они пообещали вернуть сервис в рабочее состояние в течение часа.



Аудитория сервисана сегодняшний день насчитывает около 115 миллионов человек.