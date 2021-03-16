В адрес чиновницы не утихает критика из-за ее заявления о высоких зарплатах работников театров.

Глава Харьковской областной администрации Айна Тимчук стала героем карикатуры "Где мои 16500 тысяч?", фотографию которой опубликовал актер харьковского театра Михаил Озеров."Стать героем мемов и карикатур за 100 дней - это нужно уметь", - комментируют ситуацию в харьковских телеграм-каналах.Напомним, что скандал с руководством области возник в связи с решением областного совета урезать финансирование театрам области, после чего глава областной администрации Айна Тимчук усугубила ситуацию, заявив, что работники культуры зарабатывают 16500 гривен в месяц. Хотя реальная зарплата либо вдвое ниже, либо вообще не выплачивается.