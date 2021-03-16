Депутат фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете раскритиковала решение депутатов урезать финансирование сферы культуры.

Накануне, 11 сентября, во время заседания Харьковского областного совета депутаты приняли изменения в областной бюджет, предусматривающие, в частности, сокращение финансирования областной сферы культуры в четыре раза.Решение вызвало волну возмущения среди работников харьковских театров, которые также возмутились по поводу комментария главы области Айны Тимчук, заявившей о том, что зарплата в театрах в среднем составляет 16,5 тысяч гривен, хотя согласно тарифной сетке она более чем в два раза ниже, чем говорит чиновница. Более того, по словам актеров, на данный момент с ними еще не рассчитались за февраль."С января никак решается вопрос о финансовой поддержке заведений искусства региона. Два месяца мы на каждой встрече с представителями областной власти поднимали вопрос отсутствия финансирования театров и концертных предприятий. И каждый раз получали ответ "Средств в областном бюджете нет. Они предприятия. Пусть зарабатывают.", - отметила депутат Блока Светличной Наталья Плотник.Депутат подчеркнула, что Согласно ст. 29 Закона Украины "О культуре" все работники должны обеспечиваться работой на полную тарифную ставку, созданием надлежащих условий труда и его оплаты, правовым, социальным, профессиональным защитой."Если кто-то из руководства еще не знает, или не хочет знать, я все же напомню, что заработная плата работников в сфере культуры состоит из должностного оклада (тарифной ставки), надбавки за почетное звание, выслугу лет в зависимости от стажа работы, премий, вознаграждений за творческую деятельность, предусмотренных законодательством. А также обязательную 30% надбавку за академичность.В результате мы не только не имеем объявленной госпожой Тимчук средней заработной платы в 16 тысяч грн, но точно имеем задолженность по заработной плате, недовольство политикой руководства области по отношению к работникам учреждений искусства и опасения со стороны работников театров остаться без финансовой поддержки вообще", - заявила депутат.