По данным МОЗ, 15 марта прививку от COVID получили почти 9 000 человек.
За день до этого прививку от коронавируса сделали 2 000 украинцев.
По информации Министерства здравоохранения, вчера прививки от COVID получили 8 928 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 62 083 человека.
Вакцинацию проводят 193 мобильные бригады по иммунизации.
В Харьковской области прививки получили около 1600 человек.
По информации Министерства здравоохранения, вчера прививки от COVID получили 8 928 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 62 083 человека.
Вакцинацию проводят 193 мобильные бригады по иммунизации.
В Харьковской области прививки получили около 1600 человек.