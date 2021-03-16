По данным МОЗ, 15 марта прививку от COVID получили почти 9 000 человек.

За день до этого прививку от коронавируса сделали 2 000 украинцев.



По информации Министерства здравоохранения, вчера прививки от COVID получили 8 928 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 62 083 человека.



Вакцинацию проводят 193 мобильные бригады по иммунизации.



В Харьковской области прививки получили около 1600 человек.