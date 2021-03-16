Несмотря на пандемию COVID-19 и переполненные реанимации, областные власти на восемь месяцев затянули открытие второй реанимации в областной инфекционной больнице.

Как сообщает издание StatusQuo , в Харьковской областной инфекционной больнице до сих пор не открыли новое отделение реанимации, ремонт которой обещали завершить в мае 2020 года. По словам чиновников ХОГА, в отделении все еще ведутся ремонтные работы, которые в руководстве области снова обещают завершить в мае.Напомним, что ранее анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что в больницах Харькова возникла критическая ситуация с заполненностью реанимационных отделений и нехваткой мест с подачей кислорода.«Еще летом Вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же оно? Как бы уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес», - написал медик на своей странице в Facebook.